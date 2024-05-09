Survivor All Star’da kıran kırana mücadele! Elenen isim belli oldu

Survivor All Star’da dün akşam eleme adayları Yunus Emre Özden, Batuhan Karacakaya, Sercan Yıldırım ve Furkan Kızılay arasında heyecanlı düellolar yaşandı. Gecenin sonunda elenen yarışmacı belli oldu.

Survivor All Star 2024, dün akşam nefes kesen bir bölümle ekrana taşındı. Yunus Emre Özden, Batuhan Karacakaya, Sercan Yıldırım ve Furkan Kızılay’ın kıyasıya mücadele ettiği gecenin sonunda bir kişi hayallerine veda etti.

FURKAN KIZILAY ELENDİ

Düellolarda ilk olarak Batuhan ve Furkan eşleşti. Batuhan 5-1’lik skorla Furkan’ı yenmeyi başardı. Daha sonra ise Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden’i 5-4’lük skorla yendi. Final etabında ise Yunus Emre’ye karşı 5-1 kaybeden Furkan, ada yaşamını ve şampiyonluk hayallerini noktaladı.

"ŞU AN TÜY GİBİ HAFİF HİSSEDİYORUM"

Furkan Kızılay veda konuşmasında ise duygusal sözler sarf etti. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini belirten Kızılay, şöyle konuştu:

“4,5 aydır hatta daha fazla bir süredir mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya, benim de annem buraya gelmeden önce biraz rahatsızdı. Annemi çok merak eder oldum, çok özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım, her şey üst üste vurdu. Performasımda zaten bir düşüş olmuştu ama bu sene burada olmaktan çok mutluyum. Neden mutluyum? İzlerken çok merak ettiğim, yarışmak istediğim Turabi'yle yarıştım. Hızını çok merak ettiğim bir Hilmi Cem vardı karşıda, eski şampiyon, onunla yarıştım. Kendimi denedim. Çok sevdiğim ve dışarda görüşeceğim arkadaşlarım oldu zaten birçoğunu tanıyordum. Buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Şu anda tüy gibi hafif hissediyorum. Babam, dayım, kız arkadaşım bana kızacaklar… Belki neden daha fazla mücadele etmedin diye kızacaklar ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu, normal oynadığımız oyunlara benzemiyor. Hakkım geçtiyse birine benden taraf olarak helal olsun. Sizleri çok seviyorum. Hatam olduysa kusura bakmayın. Benlik buraya kadardı.”