Ayrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildi

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz, birkaç ay önce gönlünü kaptırdığı Necla Karahalil ile yollarını ayırdı. Yılmaz, Karahalil’i sosyal medya hesabı Instagram’da takipten çıktı.

Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya gibi birçok isimle birliktelik yaşayan Cem Yılmaz, son olarak kendisinden 37 yaş küçük Necla Karahalil’e gönlünü açmıştı. Yılmaz, pilates ve yemek videolarıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Karahalil ile yan yana birkaç kez görüntülenmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Karahalil, sosyal medyada kendisine gelen soruları cevaplamış, bir takipçisinin “Cem Yılmaz’la aranızda bir şeyler mi var?” sorusuna “Yok bir şey ya, sadece eniştenizle buldumcuk olduk o kadar” diye cevap vermişti.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTI

Mart ayından bu yana birlikte olan ve birliktelikleriyle çok konuşulan Necla Karahalil ile Cem Yılmaz’ın arasının açıldığı öne sürüldü.

Ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından Cem Yılmaz, Karahalil’i takipten çıktı. Ünlü komedyenin bu hamlesi ayrılık iddialarını doğrular nitelikte.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti. Bir gösterisinde konuşan komedyen “Yaşlandım artık” diyerek içini dökmüştü. Açıklamasında ise “Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte” ifadelerini kullanmıştı.