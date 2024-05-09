Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Arka Sokaklar’a sürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecek

Arka Sokaklar’a sürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar’a sürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecek

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar’a bomba bir isim katıldı. Diziye Şevket Çoruh ve Oya Akar’ın ardından ‘Tevfik Moralı’ karakteriyle Ferit Aktuğ dahil oldu.

Kanal D’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar’a Şevket Çoruh ve Oya Akar’ın katılması büyük ses getirmişti. Sevilen yapımdan izleyicisine sevindiren bir haber daha geldi. 

Arka Sokaklar’a sürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecek - 1. Resim

18 yıldır devam eden Arka Sokaklar’ın kadrosu genişliyor. İzleyicilerin gönlünde taht kuran diziye son olarak Ferit Aktuğ dahil oldu. Aktuğ, 10 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak yapımda ‘Tevfik Moralı’ karakterini üstlenecek. 

Arka Sokaklar’a sürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecek - 2. Resim

ARKA SOKAKLAR 674. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar’da ekip, bir cinayet davasının peşine düşecek ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacak. Ekibin karşısına çıkan 'F' lakaplı yeni suçlu herkesi tedirgin edecek. Öte yandan Mesut, Tunç'a bir daha kendisini bırakmayacağını söyleyecek. Mesut hiç beklemediği bir anda Selin'i karşısında görecek. 

HER CUMA AKŞAMI İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Arka Sokaklar’ın kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Burcu Kara, Pamir Pekin, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Buse Orcan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizi, her Cuma akşamı 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AK Partili Faruk Çelik'ten, Özgür Özel'e emekli tepkisi: Dünyanın neresinde var?Dünyaca ünlü teknik direktör Fenerbahçe'ye çok yakın! Seçim sonrası İstanbul'a gelecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor - MagazinKolpaçino'nun yıldızı iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyorAyrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildi - MagazinAyrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildiUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı - MagazinŞarkıcı Kalben hakkında karar çıktı4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı - Magazin4 yıllık evlilik bitti! Sessiz sedasız boşandılarSurvivor All Star’da kıran kırana mücadele! Elenen isim belli oldu - MagazinSurvivor'da kıran kırana mücadele! Elenen isim belli olduEşi banyoda ölü bulunmuştu! Yeşim Erçetin'den intihar itirafı - MagazinKocasını banyoda ölü bulmuştu! Erçetin'den bomba itiraf
Sonraki Haber Yükleniyor...