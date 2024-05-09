Arka Sokaklar’a sürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecek

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar’a bomba bir isim katıldı. Diziye Şevket Çoruh ve Oya Akar’ın ardından ‘Tevfik Moralı’ karakteriyle Ferit Aktuğ dahil oldu.

Kanal D’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar’a Şevket Çoruh ve Oya Akar’ın katılması büyük ses getirmişti. Sevilen yapımdan izleyicisine sevindiren bir haber daha geldi.

18 yıldır devam eden Arka Sokaklar’ın kadrosu genişliyor. İzleyicilerin gönlünde taht kuran diziye son olarak Ferit Aktuğ dahil oldu. Aktuğ, 10 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak yapımda ‘Tevfik Moralı’ karakterini üstlenecek.

ARKA SOKAKLAR 674. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar’da ekip, bir cinayet davasının peşine düşecek ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacak. Ekibin karşısına çıkan 'F' lakaplı yeni suçlu herkesi tedirgin edecek. Öte yandan Mesut, Tunç'a bir daha kendisini bırakmayacağını söyleyecek. Mesut hiç beklemediği bir anda Selin'i karşısında görecek.

HER CUMA AKŞAMI İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Arka Sokaklar’ın kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Burcu Kara, Pamir Pekin, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Buse Orcan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizi, her Cuma akşamı 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.