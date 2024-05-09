Demet Akalın 10 kilo birden verdi! Zayıflamasının sırrını ilk kez paylaştı

Çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren şimdilerde ise Jess Molho ile ‘Gel Konuşalım’ adlı programı sunan Demet Akalın, zayıflığıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyla ilgili ‘Mide ameliyatı oldu’ iddiaları ortaya atıldı. 10 kilo veren Akalın, bu iddiaları yalanlayarak zayıflamasının sırrını paylaştı.

Zayıf hali dikkat çeken Demet Akalın ile ilgili mide ameliyatı geçirdiği yönünde haberler çıktı. Ünlü şarkıcı ise kilo vermek için liposuction yaptırdığını açıkladı.

“10 KİLO GİTTİ AMA DAHA DA GİDECEK”

Programında konuşan Demet Akalın, “Herkes zayıfladım diye merak ediyor. Bayramda öyle bir küçük operasyon yaptık. Diyetle falan değil. Birkaç kere masadan döndüm. Korkuyordum bu işlerden ama germe falan değil, küçük bir operasyon. Bayramda o yüzden çalışmadım. 10 kilo gitti ama daha da gidecek. Doktoru paylaşmadım çünkü adam beni önce istemedi. Herhalde yanlış bir şey olursa çemkiririm adama diye” dedi.

“FİZİKSE BENDE DE VAR”

Spor yapmayı da ihmal etmediğini belirten Akalın, “Çok mutsuzdum ama şu an mutluyum. Biraz acım var, onlar da geçecek. O beline taktığın korse mi diye soruyorsunuz, evet onlar korse. Hatunlar çok önüme geçmişti, fizikse bizde de var. Boyumla bosumla attırıveririm hepinizi. Deli gibi yürüyüş yapıyorum. Spordan vazgeçmemek lazım. Korkunç ilaçlar almıştım migrenden dolayı. Onun için de fişi çekmiştim. Aşırı mutsuzdum. Geçen yaz Çeşme’de havluların altında güneşleniyordum. Artık mutluyum, eski kıyafetlerimi çıkarıp bakıyorum. Herkes mutlu, ben mutlu” ifadelerini kullandı.