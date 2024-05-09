Arka Sokaklar'da Ferit Aktuğ "Tevfik Moralı" karakterini oynayacak

Arka Sokaklar’ da flaş ayrılık kararı iddiası! Oya Okar diziye veda ediyor

Arka Sokaklar’ da flaş ayrılık kararı iddiası! Oya Okar diziye veda ediyor

31 Temmuz 2006 tarihinde ekranlara gelmeye başlayan Arka Sokaklar dizisine yeni bir isim dahil oluyor. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz başarılı oyunculardan bir tanesi kadroya dahil olurken seyirciler Tevfik Moralı karakterini kim oynuyor, gerçek adı nedir gibi soruları araştırdı.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı sevilen diziye yeni katılan Tevfik Moralı karakteri dikkatleri üzerine çekerken izleyiciler karakteri kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Şevket Çoruh ve Oya Akar’ın kadroya tekrar dahil olması izleyiciyi mutlu ederken şimdi de Ferit Aktuğ katılıyor. Cinayet davası ile ilgilenen ekip, "F" lakabına sahip olan suçlu ile karşılaşacak.

10 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan bölüm ile karşımıza çıkacak başarılı oyuncu heyecanla beklenirken sosyal medya hesabında "Arka Sokaklar ne tarafta acaba?" notuyla fotoğrafını paylaştı.

Dizide yer alan isimler şöyle:

Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Kerimhan Duman, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Burcu Kara, Ozan Çobanoğlu, Pamir Pekin, Ecem Öz, Hasan Denizyaran, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Oğuz Peçe, Furkan Göksel, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Buse Orcan ve Gizem Birdan.

Aktuğ, 17 Kasım 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

2001 senesinde Akademi İstanbul Sanat'ta kamera önü oyunculuk eğitimi almasının ardından ilk deneyimini 2002 senesinde Koçum Benim dizisiyle yaşadı.

2003 senesinde Mustafa Hakkında Herşey filmi ile sinemaya adım attıktan sonra Kampüsistan, Haziran Gecesi gibi ses getiren dizilerde rol aldı. Kavak Yelleri dizisinde Metin karakteri ile tanınan isim 170 bölüm dizide yer aldı.

Aramızda Kalsın dizisindeki rolü ile de dikkatleri üzerine çeken isim Kördüğüm'de Genco karakterini oynadıktan sonra Ufak Tefek Cinayetler'de Taylan karakterini canlandırdı.

2019 senesinde Timsah isimli tiyatro oyununda yer alan isim Eltilerin Savaşı filminde Selim'i oynadı.