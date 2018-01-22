Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sık sık birbirine benzetilen güzel oyuncular Buse Varol ile Müge Boz, sosyal medya üzerinden güldüren bir paylaşıma imza attı. Müge Boz, Buse Varol’un yönelttiği “Kendinizi Buse Boz mu hissediyorsunuz, yoksa Müge Varol mu?” sorusuna, "Kendimi yüzde 58 Buse, yüzde 23 Müge, geri kalanını da kedi olarak hissediyorum" cevabını verdi.