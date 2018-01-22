Sık sık birbirine benzetilen güzel oyuncular Buse Varol ile Müge Boz, sosyal medya üzerinden güldüren bir paylaşıma imza attı. Müge Boz, Buse Varol’un yönelttiği “Kendinizi Buse Boz mu hissediyorsunuz, yoksa Müge Varol mu?” sorusuna, "Kendimi yüzde 58 Buse, yüzde 23 Müge, geri kalanını da kedi olarak hissediyorum" cevabını verdi.
Müge Boz ile Buse Varol arasında şaşırtan benzerlik
22.01.2018 - 21:09 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkücü Alişan’ın kız arkadaşı Buse Varol, oyuncu Müge Boz’a benzerliği hakkında ilginç bir paylaşımda bulundu.
Etiketler : Alişan,Buse Varol,oyuncu Müge Boz,
538448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/538448.aspx
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