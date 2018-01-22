Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufuk Ağca ve Anıl Budak'ın moderatörlük koltuğunda oturduğu ve her cuma saat 22.00''de 1AN TV ekranlarından canlı yayınlanan Tahminim Pekmez programına bu hafta, Tuğba Özay konuk oldu.

YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Ufuk Ağca ve Anıl Budak'ın eğlenceli anlara sahne olan programında Survivor'daki günlerini anlatan Özay, adada zor şartlar altında nasıl şarkı yazdığını şu sözlerle anlattı: "Bir gün adada sabaha karşı 5'te uyandım. Kumsalda bir kütük vardı ona oturdum. Düşünün uçsuz bucaksız bir okyanusun kıyısında oturuyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok.

"HEMEN BİR ÇARE DÜŞÜNDÜM"

Bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği… Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye.

KALEMİ VE TUVALET KAĞIDINI ALMIŞ

Sonrasında bize yardımcı olan Dominiklileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileride de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım. İşte, ''Bir şey söylemek istiyorum'' şarkısının hikayesi de böyle gelişti aslında. Ama şarkıyı iyi dinlerseniz karnımızın da ne kadar aç olduğunu anlarsınız."

ACUN''A MESAJ GÖNDERDİ

Halen Survivor ruhundan çıkmadığını da ifade eden Özay, Acun Ilıcalı'nın araması halinde tekrardan seve seve Survivor adasına gideceğini de sözlerine ekledi.