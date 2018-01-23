Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçikalı efsane oyuncu Jean-Claude Van Damme, geçtiğimiz ay spor salonu zinciri açmak için İstanbul’a gelmişti. Aktör, iş toplantılarının yanı sıra hem şehri gezmiş, hem de programlara misafir olmuştu. ‘Beyaz Show’a da katılan Van Damme, burada tanıştığı Tolga Sayışman’la arkadaşlık kurdu ve ikili, birbirlerine iletişim adreslerini verdi.

Amerika’ya döndükten sonra avukatı aracılığıyla oyuncuya ulaşan Jean-Claude Van Damme, proje teklifinde bulundu. Sayışman, e-postayla gelen “Yeni sinema filmimizde sizi görmeyi çok isteriz, ilgilenir misiniz?” sorusuna “Seve seve” yanıtını verdi. Projeyi kabul eden Sayışman, şimdilerde senaryoyu bekliyor.