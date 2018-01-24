Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulundu.
Ersoy’un 5 gündür hastaneden taburcu olmadığını Instagram adresinden duyuran Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullandı.
Bülent Ersoy’dan kötü haber
24.01.2018 - 16:17 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Onur Akay, Bülent Ersoy’a zatürre teşhisi konulduğunu duyurdu
Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulundu.
Etiketler : Bülent Ersoy,
538863 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/538863.aspx
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