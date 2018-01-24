Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulundu.



Ersoy’un 5 gündür hastaneden taburcu olmadığını Instagram adresinden duyuran Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullandı.