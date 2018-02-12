Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarından Popstar Alaturka ekranlara dönüyor. Popstar Alaturka efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor. Popstar Alaturka yarışması Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

JÜRİLER: BÜLENT ERSOY, ARMAĞAN ÇAĞLAYAN, CAN BONOMO, DENİZ SEKİ

Geçen yıllarda Osmantan Erkır'ın sunduğu Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasının, 7 Mart 2018 Çarşamba günü başlayacağı, jüride ise Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo'nun yer alacağı iddialar arasında.

Popstar Alaturka eleme yapılacaklar yerler ve tarihleri:

15 Şubat Perşembe Edirne Altunhan Otel

17 Şubat Cumartesi Adana Ramada Suıtes Adana

18 Şubat Pazar Ankara Ataköşk Hotel

24 Şubat Cumartesi İzmir Ramada Plaza İzmir

25 Şubat Pazar İstanbul Akgün İstanbul Hotel