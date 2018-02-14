Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü çift bir çocuk ve iki torun sahibi. Yakın zamanda kanserle mücadele eden Hülya Koçyiğit, Büyükada’da tatil yaptığı sırada otele kamp sebebiyle gelen o zaman Fenerbahçe’de top koşturan Selim Soydan ile tanıştığını anlattı. Elli yıl önce nikâh masasına oturduklarını anlatan Koçyiğit “Aşk, sevgiye, sevgiyle beraber, saygıya, paylaşmaya, güvene ve inanca dönüşüyor. İşte o zaman iki insan birbirine daha çok sabır ve şefkat göstermeye başlıyor’’ diyor. Evli çiftlerin hayatı paylaştıkça yaşadıkları her şeyden daha çok keyif aldığını belirten Koçyiğit, birbirlerinin alışkanlık ve zevklerine ayak uydurmasıyla hayatın daha anlamlı bir hâl aldığını dile getirdi. Kurulan her aileye çocuğun katılmasıyla hayatın daha da güzelleştiğini kaydeden Koçyiğit ‘’Hele kurduğunuz aileye bir de evlat geliyorsa. Büsbütün aileniz zenginleşiyor büyüyor, sorumluluklarınız artmaya başlıyor. Eğer bunu bir kişi olarak değil karşılıklı aile olarak paylaşırsanız da dünyanın en güzel mutluluğunu yaşıyorsunuz’’ değerlendirmesinde bulundu. Günümüzde insanların, iletişim çağının imkânlarının artması sebebiyle aslında giderek yalnızlaşmaya başladığını ifade eden Koçyiğit “Hayat paylaşmak demektir. Hayat paylaşınca kolaylaşıp, zenginleşip çoğalmaya başlıyor. Bunu deneyimlemek lazım. Ama önce sevmek, önce inanmak, gerçekten bu niyette olmak evlilik birliğini kurmaya, yürütmeye ve devam ettirmeye, niyetli olmak. Türk insanı için en büyük değer ailedir’’ dedi.

'BİZ OLMAYI BAŞARDIK'

Eski futbolcu Selim Soydan da evliliğin önemli bir kurum olduğunu belirterek ‘’Biz olmayı başarabilmek ve aileyi her zaman her şeyin üstünde tutmak... Aile, Türkiye’yi ayakta tutuyor zaten, o aileler duruyor. Hâlen var o aileler’’ diye konuştu.