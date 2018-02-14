Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: Gülçin Coşkan



Uzun yıllar kendi ismiyle marka olan ünlü yapımcı Şahin Özer, nasıl kalıcı oldu? Sizler için ziyaret ettiğimiz müzik yapımcısıyla keyifli bir söyleşi yaptık...

Merhaba, öncelikle nasılsınız diye sormak istiyorum?

Şükürler olsun iyiyim; biraz önce bir arkadaşıma söylediğim gibi görüyorum, duyuyorum, yiyorum, içiyorum... Bundan güzel bir şey yok.



Şöhret olmak isteyen gençlere önerileriniz nedir?

Bu sektörde en eskilerden bir tanesiyim. Altmış yaşındayım ve 50 yıldır müzik yapımcısıyım. İstanbul’a geldiğimde on yaşındaydım, babamın yanında çalışmaya başladım; babamdan sonra da 34 senedir kendi şirketim devam ediyor. Şirketimden çıkan 40’a yakın, şu anda halkın severek dinlediği çok popüler olmuş şarkıcılarım var: Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Fatih Kısaparmak, Emel Müftüoğlu, Yonca Evcimik, Deniz Seki, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Altun, Gökhan Özen, Davut Güloğlu, Naşide Göktürk, Güllü, Tuğba Ekinci bunlardan bazıları.



Mesleğinizi seçmeye nasıl karar verdiniz?

Türkiye’de ve dünyada gezip görmediğim yer yok. Amerika’da altı ay iyi bir prodüktör olmak için rahmetli Ahmet Ertegün ve Arif Mardin’in yanında çıraklık yaptım. Çırak olduğum dönem 32 yaşındaydım. Allah rahmet eylesin, bana star insanın vefasını ve vefasızlığını öğrettiler.

Eğitimli prodüktörüm

İsminiz marka oldu. Sizi yediden yetmişe herkes tanıyor ve ismen biliyor. Kalıcı olmanızın en büyük sebebi nedir?

Ukalalık olarak algılanmasın; Türkiye’de eğitimli prodüktör olarak bu işi yapan sadece ben varım. İşi sıfırdan öğrendim. Hem alaylı hem de mektepliyim. Her zaman dik duruşumu bozmadım. Hâlâ üretebiliyor olmam, dostlarımın beni unutmaması... 40 çocuğumun televizyonlara her çıktığında, adımı zikretmesi ve mesleğimi çok seviyor olmam... Hayal kuran, hayal yaşayan biri olmama rağmen rağmen, ayakları hep yere basan bir adam oldum.

Hülya Avşar'ı takdir ediyorum

Sektöre kazandırdığınız isimler size karşı vefalılar mı? Ziyaret ediyorlar mı sizi?

Zaman zaman geliyorlar, hatırımı soruyorlar, dertleşiyoruz. Çoğu vefalıdır, gelirler ziyaret ederler. Onlar benim çocuklarım, ben öyle düşünüyorum. Bana kaç çocuğun var dediklerinde, dördü benimkiler, 40 da onlar olmak üzere 44 çocuğum var diyorum. Beni arayanı arıyorum, beni soranı soruyorum. Vefasızlığa gelince; sadece sanat dünyasında değil, her sektörde böyle şeyler var. Biten bir evliliğin ardından, iki taraf birbiriyle bir daha asla bir araya gelmez. Bu anlamda takdir ettiğim bir isim var; Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu. Ayrılmış olsalar dahi çocukları için arkadaşlar.

Bu işi bir bilenle kol kola yapın

Öncelikle çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben teşekkür ederim sevgili Gülçin. Sizin gazetenizi, radyonuzu, televizyonunuzu çok seviyorum. Kurumunuz, Allah rahmet eylesin, Allah mekânını cennetin en güzel makamı olmasını nasip etsin Enver Ören Ağabeyimden mütevellit, benim baş tacım. Ek olarak; müzikle, sanatla, kültürle ilgilenen insanlara şunları söylemek isterim: Ne olur yalnız başınıza bir karar vermeyin, bu işi iyi yapan birilerinden fikir alın. Hani derler ya ekmeği ekmekçiden alacaksın, elli kuruş da fazla vereceksin. Benim başaracağına inandığım insansanız, bana gelin, yoksa ne olur boşa para harcamayın. Bir bilenle kol kola, omuz omuza, sırt sırta verin ve bu işi öyle yapın. Unutmayın harcanan para, rızkınızdan kesip biriktirdiğiniz paradır...