Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü Türk halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı.

BİR HAYLİ KİLO KAYBETMİŞTİ

Kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti. Son paylaştığı fotoğraflarda bir hayli kilo kaybettiği gözlenen ünlü sanatçı, hayranlarından dua istemişti.

SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Yüzündeki gülümsemeyi hiçbir zaman kaybetmeyen ve iyileşeceğine inancı tam olan Hafiftaş, paylaştığı fotoğraflardan birinin altına "Dostlarımla ve sizlerin duaları ile inşallah çok daha iyi olacağım. Yaza albüm çalışması için anlaştık" notunu düşmüştü.