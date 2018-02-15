Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni başlayan dizilere fazla şans tanımıyor. Severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Ancak bu ipe götürülme durumu sadece yeni diziler için geçerli değil. Öyle ki kendini yenilemeyen, sürekli kendini tekrarlayan dizilere de Türk izleyicinin toleransı az.

Bu dizilerden biri de geçtiğimiz sezonlarda reyting rekorları kıran Kırgın Çiçekler oldu. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta yazarı Mesut Yar, "Dizinin final yapacağından söz ediliyor" dedi.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

"Kırgın Çiçekler" (atv) bu sezon zirve yarışından koptu. Açıkçası hikayesiyle kimseyi mutlu ettiğini söyleyemem...

Hep aynı trajediler ve yapay mutluluklar etrafında dönen ve sadece isimleri değişen karakterler izleyiciyi sıktı...

Eh, bu meseleyi de birkaç kez köşeye taşıdık. Neyse, gözün gördüğünü yapım ve yayın tarafı da görmüş olmalı ki dizinin final yapacağından söz ediliyor. Yine de bu dizinin ömrü hiç de kısa olmadı. Böyle düşününce başlı başına bir başarı hikayesidir. Dağılıp dökülmeden bitirilmesi de öyle...