Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın'la pişti olan Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, "Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan" sözleriyle şaşırttı.

"NEDEN SELAM VEREYİM?"

Şener, muhabirlerin "Kendisini gördüğünüzde selam verir misiniz?" sorusuna da, "Arkadaşım değil, neden selam vereyim ki? Benim için nötr biri. Küçük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden. Hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız, bir gün yoksunuz, gerisi hikaye" yanıtını verdi.