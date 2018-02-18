Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modacı Ivana Sert, Türkiye ekonomisinin eskiye göre daha iyi bir yerde olduğu görüşünü dile getirdi.

"SONSUZA KADAR TÜRK'ÜM"

Türkiye'de hiçbir konuda baskı olmadığını savunan Sert, sözlerine "Bu insanlar daha ne istiyor anlamıyorum ben. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her türlü imkanımız var. Ben çok memnunum. Sonsuza kadar Türk'üm" diye devam etti.

"EMİNE HANIM'I DA AYRICA SEVERİM"

Sert ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çok başarılı bulduğunu vurgulayarak "Emine Hanım'ı da ayrıca severim. Erdoğan bence dünyanın en iyi lideri" dedi.

Sırp asıllı Ivana Sert, 2002'de Türkiye'ye yerleşmişti.