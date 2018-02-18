Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de Yağmur Banda Gönüllüler takımında yarışıyor. Survivor bu sezonda reyting rekorları kırıyor. Survivor'ın henüz daha çok başındayken yarışmacıların kim olduğu büyük bir merak konusu. All Starları önceki sezonlarda izleyip tanıdık. Ancak Gönüllüler takımında yer alan oyuncuların bazıları hakkında sadece fikir sahibiyiz. Yağmur Banda'da bu sezon yeni tanıdıklarımız arasında yer alıyor. Yağmur Banda bu akşam ilk Survivor gerçeği ile yüzleşti. Takım arkadaşı Funda tarafından ismi verildi. Bu akşamki elemede üç adaydan biri oldu. Peki Survivor 2018 Yağmur Banda kimdir? Survivor Gönüllüler Yağmur Banda kaç yaşında, nereli?

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

ADAYA GİDERKEN BU SÖZLERİ SÖYLEDİ

“İzmir'de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım.. Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim herşeyi emek vererek başardım,hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..

Sizleri cok seviyorum.

Ben kendime güveniyorum siz de güveninizi eksik etmeyin.. Hoşçakalın”

Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.

YAĞMUR BANDA ADA KONSEYİNDE NE KONUŞTU?

Funda'ya kırgın değilim. Ben Survivor'a yol arkadaşı arkadaş bulmaya gelmedim.