Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En son 2010’da ‘Adımı Kalbine Yaz’ ile hayranlarının karşısına çıkan Tarkan, uzun bir süre üzerinde çalıştığı onuncu albümü geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. ‘Yılın Şarkısı’ ödülü alan ‘Beni Çok Sev’ adlı şarkısı çalıntı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu iddiaların sonuncusu Ayşe Mine’nin okuduğu ‘Ellerim Uğurlar’ için yapılmıştı. Benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi Cengiz Tekin, MESAM’a başvurarak şarkıların incelenmesini istemişti. MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını şu şekilde verdi: Eserler karşılaştırılarak incelendi. İki eserin ara nağme ve nakarat bölümlerinin işleme farkı olmakla birlikte aynı olduğu bu bölümlerin eserlerin ana teması olduğu tespit edildi. Cengiz Tekin’in ‘Beni Çok Sev’deki pay oranının belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar verilmiştir...