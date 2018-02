Türkiye Gazetesi

Genç pop şarkıcısı Melek “Biz Kızlar” isimli single çalışmasını geçtiğimiz ay müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri ve müziği ünlü sanatçı Nazan Öncel’e ait olan şarkının düzenlemesini Bahadır Şimşek, klip yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ yaptı. Nazan Öncel şarkılarıyla büyüdüğünü ifade eden Melek, single sürecini anlattı...



Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

Müzik, çocukluk hayalimdi aslında. Ama profesyonel olarak 5 yıldır sahnelerdeyim.



Single yapma fikri ne zaman ortaya çıktı?

Kendimi, tarzımı bulup, ilk alkışlandığım gururunu ve heyecanını duyduğumda başlamıştı. İcraatı ise bir sene kadar önce başladı ve hemen şarkımızı seçip işe koyulduk... Stüdyo aşaması 6 ay sürdü.



Nazan Öncel’le yolunuz nasıl kesişti?

Nazan Öncel şarkılarıyla büyüdüm... Onun kaleminde kendimden her zaman bir parça buldum. Dolayısıyla single fikri oluştuğunda ilk adresim o oldu. Ve benim içimdeki sevgisini yanıltmadı. Bu kadar güzel ve özel nitelikteki bir şarkıyı bana verdi. Ben de onun bu samimiyetine elimden geldiğince, hissettiğimce yorumlamaya çalışarak layık olmaya çalıştım.



Öncel’den neler öğrendiniz?

Single sürecinde şarkının aranjman kısmında her zaman direktif verdi ve tecrübesini, müzikal bilgisini şarkıya harmanladı.



Single çıkarırken başarılı olurum veya olmam endişesi yaşadınız mı?

Endişe zaman zaman oluştu. Ama ben her şeyden önce şarkıma ve birlikte çalıştığım insanlara, bu işi en az benim kadar içten ve azimle yapacaklarına inandım. Bu endişe gün geçtikçe yok oldu. Artık kendimden çok daha eminim.



İlerisi için hedefleriniz var mı, neler yapmak istiyorsunuz?

Yazdığım ve yorumladığım şarkıların dünyanın her yerinde dinlemesini; insanların o şarkılarda gülüp, eğlenip, hüzünlenip, âşık olmalarını istiyorum... Bunu başarmak için de bir gün bile müzikten bıkmadan, yorulmadan azimle çalışacağım. Çünkü biliyorum ki sevdiğiniz işi yaparsanız, hayat boyunca bir gün bile çalışmamış olursunuz.



Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Tek kelimeyle sevgi pıtırcığı bir evdi bizimki. Bu da zaten ruhumu o kadar besledi ki yazdığım, yorumladığım her şarkıyı âdeta yaşıyorum.



Sizin için hayattaki en önemli şey ne?

Aile ve samimiyet...