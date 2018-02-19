Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Melih hakkındaki şaşırtan gerçeği dün gece Acun Ilıcalı açıkladı. Melih Özkaya yarışmadaki performansı ve adadaki yaşantısı ile adından söz ettiriyordu. Özkaya şimdi de babası ile gündeme geldi. Survivor Melih bakın kimin oğlu çıktı? Ilıcalı'nın açıkladığı gerçek ardından herkes Melih Özkaya kimdir, Kimin Oğlu? diye sorgulamalara başladı. Başarılı yarışmacı Metin Özkaya’nın oğlu çıktı. Peki Melih Özkaya kimdir, nereli,kaç yaşında ve kimin oğlu? İşte Melih Özkaya hakkında merak edilenler...

SURVİVOR MELİH BAKIN KİMİN OĞLU ÇIKTI?

İlk elenen yarışmacı belli olmadan önce toplanan konseyde Acun Ilıcalı ilginç bir bilgi paylaştı. Survivor 2018 Gönüllüler takımından biri Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacılarından birinin oğlu çıktı. Acun Ilıcalı, ‘Survivor Gönüllüler takımıyla ilgili şok bilgiyi birazdan açıklayacağım.’ dedi. Sıra geldi o ilginç bilgiye… Gönüllüler takımından Melih Özkaya Var Mısın Yok Musun efsane yarışmacılarından birinin oğlu çıktı.

METİN ÖZKAYA'NIN OĞLU

Acun Ilıcalı programda verdiği ilginç bilgiye; “Ben de yeni öğrendim…” cümleleriyle başladı. Daha sonra Acun, Gönüllüler takımında yarışmacı olarak boy gösteren Melih’in, Var Mısın Yok Musun efsane yarışmacısı Metin Özkaya’nın oğlu olduğunu açıkladı. Antikacı Metin lakaplı Metin Özkaya’nın Survivor’a geldiğini de söyledi. Metin Özkaya, 225 bin lirayı reddetmişti ve kutudan 200 lira çıkmıştı.