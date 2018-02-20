Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin desteğiyle Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından Berlin’de “Türkiye’den milyonlarca hikâye” başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Türkiye’nin film yapımcılarına vadettiği kültürel zenginlik ve hikâye çeşitliliği Türk ve yabancı sinemacılara anlatıldı. Film yapımcısı Timur Savcı, Türkiye’de film ve dizi endüstrisinde son yıllarda inanılmaz bir yolun katedildiğini belirtti. Türkiye’nin müthiş bir hikâye kaynağına sahip olduğunu ifade eden Savcı, “Tarihsel sürecimizden dolayı burada bize kaynak olacak inanılmaz hikâyeler var” dedi. Savcı, yabancıların da bunu fark etmesini sağlamak gerektiğini kaydetti. Savcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihimizde, çok sinematografik karakterlerimiz var. Bunun yanında küçük insan hikâyelerimiz var. Çünkü bizde hâlâ komşuluklar var. Küçük şeyler için büyük acılar var. Birlik beraberlik var. Ne kadar küreselleşsek de kendi özgün mutfağımızı koruma çalışmalarımız var.”