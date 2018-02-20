Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur'un dün akşam yayınlanan 17. bölümündeki bir sahnede, diziye yeni katılan polis amiri, trafik magandalığı yapıyor. Makaslar atarak ilerleyen araç, bir trafik polisi tarafından durduruluyor.

"HARİTADAN YER SEÇ"

Kendisini durduran trafik polisine sinirlenen amir de ehliyet ve ruhsat isteyen polisi "Haritadan yer seç" sözleriyle fırçalıyor.





SHOW TV SAHNEYİ SİLDİ

İşte bu sahne, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

Tepkilerin ardından bu sahne kanalın web sitesinden silindi.