Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u nihayet yüzünü gösterdi. Bir haftadır sadece arkadan fotoğrafının göründüğü ve büyük merak konusu olan yeni Havuç'un Baran Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Peki Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Baran Erdoğan hakkında merak edilenler...

BARAN ERDOĞAN'IN YENİ HAVUÇ'U

Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çocuklar Duymasında havuç rüzgarı esecek. Yılların eskitemediği dizi Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Baran Erdoğan hakkında merak edilenler haberimizde

BARAN ERDOĞAN KİMDİR?

Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan Baran Erdoğan 1986 Ankara doğumlu. Çocuklar Duymasın, bu pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Havuç’u kimin canlandıracağı uzun süredir merak ediliyordu. Oyuncu Baran Erdoğan’ın hayat vereceği Havuç eve gelmeden önce de adından bir hayli söz ettirmişti.