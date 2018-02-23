Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de yayınlanan 'Survivor Konuşalım' programının yorumcularından Hakan Ural, gönüllüler adasında takım arkadaşları ile tartışma yaşayan Cumali Akgül'ü değerlendirdi.

"CUMALİ KAFASINDA KURMUŞ"

"Şartlar eşit mi, değil mi? Cumali'ye bir ayrıcalık tanınmalı mı?" sorusuna Hakan ural, "Çok hayırlı bir konuşma oldu. Cumali'nin içindeki fikri çok önemli. Onu kustu, iyi de oldu. Çok zor durumda, desteğe muhtaç, Survivor'ı hayatının son şansı gibi görüyor. Söylemeseydi bunları nereden bilecektik? Bu olayı çok içselleştirmiş. 'Buradan erken gidersem ve beklentileri karşılayamazsam tekrar mesleğimi yaparken bana gülerler' diye kafasında kurmuş. Bunu kurduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.