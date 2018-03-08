Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene Oscar Ödül Töreni’nin yemek menüsüne üç Türk lezzeti eklendi. 90 yıllık Oscar tarihinde menüde ilk defa Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısı yer aldı. Avustralyalı Şef Wolfgang Puck’ın yaptığı Adana kebabının Hollywood yıldızlarına ikram edilmesi Adana’daki kebapçıları sevindirdi. Kebap ustası Uğur Aydın, Hollywood yıldızlarını Adana’ya gelip kebabı yerinde yemeleri için davet etti. Aydın “Adana kebabı bir dünya markası. Hollywood yıldızları gelsin ve kaburganın bıçak kıymasını denesinler. En güzel şekilde onları ağırlarız” şeklinde konuştu.