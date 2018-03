Türkiye Gazetesi

Makaron'un haberine göre Turan,“Ülkemiz ve askerlerimiz şu an bir mücadele veriyor, can veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur.” diye konuştu.

Turan, Doğan’ın cep telefonu rehberindeki kadınların numaralarını sildiği iddiasına da tepki gösterdi: “Bu tarz haberlerden sıkıldık. Bunlara artık cevap vermeyeceğim.”