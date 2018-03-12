Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçağın kaptan pilotun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.Özel uçağın BAE'nin Şarika şehrinden İstanbul'a geldiği belirtildi. Uçakta en az 11 kişinin olduğu ve kurtulan olmadığı bildirildi. Ölenler arasında Bursalı iş adamı Orhan Çoşkun"un kızı, Zeynep Çoşkun da var.

UÇAKTA 3'Ü MÜRETTEBAT 11 KİŞİ VARDI

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Uçağın Başaran Holding'in sahibi, Hüseyin Başaran'a ait olduğu öğrenildi.

8 ARKADAŞ BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNE GİTTİ

Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi. Mina Başaran'ın kız arkadaşlarıyla Dubai'ye 'bekarlığa veda partisi'ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

BURSALI İŞ ADAMININ KIZI DA ÖLDÜ

Düşen uçakta Bursa"lı iş adamı Orhan Çoşkun"un kızı, Zeynep Çoşkun"unda yaşamını yitirdiği öğrenildi.