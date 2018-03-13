Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da ilk defa dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme konseyine giden All Star takımında, oylamada en fazla ismi yazılan yarışmacı olan Nihat Doğan ilk eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Turabi ise ikinci eleme adayı olarak Damla'nın adını söylemişti. All Star takımında haftanın en iyi performans gösteren ismi olan Sema ise son eleme adayı olarak Murat Ceylan'ın adını söylemişti. Survivor'ın son bölümünde ise, bu üç yarışmacı arasından SMS oylamasında en az oyu alarak elenen isim Nihat Doğan oldu.

'BEN SURVİVOR'I SEVDİM AMA SURVİVOR BENİ SEVMEDİ'

Veda etmeden önce konuşan Nihat Doğan, "Survivor'da olmak bambaşka bir duygu. Burayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Kalmayı çok istedim ama olmadı. Nazım Hikmet'in sözü vardır, 'Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi' diye. Ben de Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmedi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON BİZİM TAKIMDAN ÇIKAR"

Çok iyi bir Gönüllüler takımına karşı mücadele ettik. Karşı takımda kalbini kırdığım, yarışmanın gerilimiyle sizi üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Dışardan da elimden geldiğince destek vereceğim" şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI: PERFORMANSINLA ÇOK ŞAŞIRTTIN

Acun Ilıcalı ise, Nihat Doğan'ın gösterdiği performansla kendisini çok şaşırttığını söyleyerek, "Bu kadar iyi performans vereceğini tahmin etmiyordum. Karşındaki sporcuların hem yaşına hem de yaptıkları sporlara baktığın zaman çok iyi mücadele ettin ve sayılar kazandın. En kritik yerlerde kazandın. Arkadaşlarına poziti enerji verdin ve motive ettin. Takım oyuncusu olduğunu gösterdin. Çok zor bir Survivor yarışmasındaydın. Survivor'dan yüz akıyla çıkıyorsun" dedi.