Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Kanal D'de 20 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Gülizar dizisi de reytinglere yenildi.

10. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Cumartesi günleri hem Survivor hem Yeni Gelin hem de Fazilet Hanım ve Kızları ile mücadele eden Gülizar bu hafta 8.bölümüyle ekrana gelmişti.

Yayınlandığı günden bugüne reytinglerde başarılı sonuç elde edemeyen, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryo ve proje tasarımını usta yönetmen Çağan Irmak'ın yaptığı Gülizar dizisinin 10. bölümde final yapmasına karar verildi.