Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı’nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Yıllara direnen ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Sevda Aktolga Bodrum’da düzenlenen özel bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Şener Şen’in ‘Vecihi’ karakterini canlandırdığı ‘Gülen Gözler’ ve Yılmaz Güney’in ‘Yol’ filmlerinde de rol alan Aktolga’yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Söyleşide kısa bir konuşma yapan Aktolga, kendisinin asıl mesleğinin diş hekimliği olduğunu hatırlatarak “Sinema benim her şeyim, çok büyük tutkumdu. Ben oyunculuğa tiyatro ile başladım, daha sonra sinema ile tanıştım. Sinema ve tiyatronun benim için her zaman ayrı bir yeri vardır” dedi. 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sevda Aktolga, “Hababam Sınıfı Tatilde” filminde Sevda ve “Gülen Gözler” filminde Hikmet karakterleri ile hafızalarda yer edindi. Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmasına rağmen oyunculuğa yönelmişti.