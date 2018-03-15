Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar birçok dizide görmeye alıştığımız Oflaz, oyunculuğuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu: * Özgür Ozan ve Şevket Çoruh abiyi gerçekten polis zannediyorlar. * Oyunculuk kesinlikle kilometre işi. * Oyunculukla ilgili sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman ‘oldum’ diyemem. * Muhteşem Yüzyıl’ın 13’üncü bölümünde öldüm. Saadet Işıl Aksoy öldürdü beni. Tek ‘aferin’ aldığım sahne o oldu. Hoca ‘Aferin, çok güzel öldün’ dedi. Hakikaten iyi öldüm ama. Boğazım kesilmişti, makyaj da çok iyiydi. Gözümü kırpmadan kalmam gerekiyordu sonra. * En sert eleştirmenim annemle babam. Hiçbir zaman onlara kızıp küsmeyeceğim için devamlı eleştiriyorlar.