Bugüne kadar birçok dizide görmeye alıştığımız Oflaz, oyunculuğuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu: * Özgür Ozan ve Şevket Çoruh abiyi gerçekten polis zannediyorlar. * Oyunculuk kesinlikle kilometre işi. * Oyunculukla ilgili sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman ‘oldum’ diyemem. * Muhteşem Yüzyıl’ın 13’üncü bölümünde öldüm. Saadet Işıl Aksoy öldürdü beni. Tek ‘aferin’ aldığım sahne o oldu. Hoca ‘Aferin, çok güzel öldün’ dedi. Hakikaten iyi öldüm ama. Boğazım kesilmişti, makyaj da çok iyiydi. Gözümü kırpmadan kalmam gerekiyordu sonra. * En sert eleştirmenim annemle babam. Hiçbir zaman onlara kızıp küsmeyeceğim için devamlı eleştiriyorlar.
Merve Oflaz: Dizide iyi ölünce aferin almıştım
15.03.2018 - 02:25 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, “Arka Sokaklar” dizisinin Bahar Komiser’i Merve Oflaz oldu.
Etiketler : merve oflaz,
550343 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/550343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER