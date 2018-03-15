Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arif Sağ son durumu nasıl? Usta sanatçı Arif Sağ apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki Arif Sağ'ın neyi var, ne ameliyatı oluyor? 73 yaşında sanatçı, Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi'nde açık beyin ameliyatı oluyor. İşte Arif Sağ'ın son durumu

ARİF SAĞ'IN SON DURUMU



Son dönemde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) yaşanan kriz ve sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ, sabah satlerinde açık beyin ameliyatına alındı.

ARİF SAĞ'A NE OLMUŞTU

Mayıs 2017'de akciğer kanseri teşhisi konulan 73 yaşındaki sanatçı, bir süre Küba'da ilaç tedavisi görmüştü.Geçtiğimiz gün ise yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Arif Sağ hastaneye kaldırıldı Geçtiğimiz aylarda Küba'da 5 seanslık aşı tedavisi gördükten sonra yurda dönen usta sanatçı Arif Sağ, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Orhan Gencebay Arif Sağ için yayın yasağı talep etti MESAM yönetim kurulundan ayrılan Orhan Gencebay, son yaşanan polemiklerden sonra Arif Sağ ve diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmasını engellemek için mahkemeden tedbir kararı istedi.

Arif Sağ, tedavi için Küba'ya gitti TÜRK Halk Müziği'nin usta isimlerinden eski milletvekili Arif Sağ, tedavi için Küba'ya giderken sosyal medyada yayınlanan öldüğüne dair iddialar kızı Aslı tarafından fotoğrafla yalanlandı.