Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Törenen Başaran'ın ailesi, nişanlısı Murat Gezer ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Baba Hüseyin Başaran kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Murat Gezer, nişanlısının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın bazı yakınları tabuta sarılarak ağladı. Öte yandan, Mina Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine döndü.

BABASINDAN ÇOK ACI SÖZLER

TABUTU NİŞANLISI OMUZLADI

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'ndan ailelerince teslim alındı. Mina Başaran'ın acılı nişanlısı Murat Gezer, nişanlısının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Gezer, cenaze aracına konulan tabutu eliyle sevdi. Daha sonra Mina Başaran'ın cenazesi törenin düzenleneceği camiye götürüldü.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazeteye bu ilanı verdi Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hanenah ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazeteye bu ilanı verdi.

Jet kazasında hayatını kaybedenler uğurlanıyor Dubai'de gerçekleştirdiği bekarlığa veda partisinden Başaran Holding'e ait bir jetle İstanbul'a dönen 11 kişi'den 8'i son yolculuğuna uğurlanıyor... Uğurlanan isimler ise şöyle; Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Baruh, Liana Hananel ve Melike Kuvvet

Başaran ailesinden özel istek Uçak kazasında hayatını kaybeden kızları Mina Başaran için çelenk gönderen yakınlarına baba Hüseyin Başaran özel bir istekte bulundu.

İran'dan Başaran ailesine sürpriz teklif İran'daki Bahtiyari halkı temsilcileri, Mina ve arkadaşlarının hayatını kaybettikleri yere anıt yapmak için ailelerinden izin istedi.