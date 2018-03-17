Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Setlere “O Hayat Benim” ile adım atan, ardından “Lise Devriyesi” ve “Kayıtdışı” dizilerinde gördüğümüz 20 yaşındaki genç oyuncu, şimdilerde yeni projeyle ekranda boy göstermeye hazırlanıyor. Şahin, çok yakında başlayacak “Servet” dizisinde başrolde seyirci karşısına çıkacak. Şahin’e Yusuf Çim’in eşlik ettiği dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Adana’da başlandı. Şahin, “Servet”te yetiştirme yurdunda büyüyen Ferah karakterini canlandıracak. 18 yaşına geldiğinde yurttan ayrılan Ferah’ın dramı, seyirciyi çok etkileyecek.