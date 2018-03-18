Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Arasında filmi 15. haftasında hâlâ vizyonda. Filmi son haftasında 23 salonda 6.422 kişi izledi. Film toplamda, 5.251.105 kişi tarafından izlendi. 2017 Aralık ayında vizyona giren film, salon sayısı azalmakla birlikte hâlâ salona izleyici çekiyor.

Filmde, iki baş karakterden Fikret’i Engin Günaydın, Solmaz’ı ise Demet Evgar canlandırıyor.İkiliye, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Ayta Sözeri, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Şen Hamzaoğlu, Su Kutlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Rıza Akın eşlik ediyor.