Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim gitti, kim elendi? Survivor 2018'de Acun'un her fırsatta söylediği gibi bütün oyunlar yalan tek gerçek dokunulmazlık oynandı. Nagihan'ın Gönüllüler'e geçemesiyle galibiyetler peş peşe geldi. Hakan geçirdiği ağır sakatlığın ardından oyunlara geri döndü. Oynanan dokunulmazlık oyunun parkuru gelmiş geçmiş en uzun su oyunu parkuruydu. Funda'nın ödül oyununda geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından dokunulmazlık oyununda oynamak istemedi. Bu duruma Sema'nın karşı çıkması ile Funda ile Cumali yüzmeyi az bilmelerine rağmen oyuna dahil oldu. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? diye merak ediyorsanız kazanan All Star oldu. Bireysel dokunulmazlığı Ramazan ile finale kalan Nagihan kazandı. Haftanın en iyi performansı Funda oldu. Konseyde dokunulmazlık kolyelerinin sahibi Funda ve Nagihan birer isim söyleme hakkına sahip oldu. Survivor'da eleme adayları belli oldu. İpek, Ramazan, Birsen eleme adayı oldu. Ramazan'ın ismini Nagihan söyledi. Funda ise Birsen'in adaını söyledi. Survivor'a yeni katılan 4 isimden 2si olan Batuhan ve Mustafa Kemal'in isimleri kurallar gereği ilk konseyde isimleri yazılamayacak. Peki Survivor'da kim gitti, kim elendi? Survivor 2018 dokunulmazlık kim kazandı? Survivor'da adaya kim veda etti?, Survivor 2018 elenen kim? gibi tüm merak ettiklerinizi haberimizden bulabilirsiniz.

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan gelmiş geçmiş en uzun su parkuru olan dokunulmazlık oyunun galibi All Star oldu. Gönüllüler 10-5 fark ile yenildi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam iki oyun oynandı. İlki konforlu ada için oynanan oyunda, gönüllüler takımı üstünlük kurarak ödülün sahibi oldu. İkinci oyun ise tavuklu wrap ve mor oda için oynandı. Bu oyunda ise kazanan taraf ünlüler oldu. Dün akşamın gündem konusu ise Yiğit'in kafasını çarpıp sakatlanması oldu. Diğer taraftan Funda ile Sema arasında ise parkurda küçük bir gerilim yaşandı.

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SEMA-FUNDA GERİLİMİ

Adada zaman geçtikçe yaşanan sıkıntılar zorluklar da artıyor. Bu durum da yarışmacıları olumsuz etkiliyor ve birbirleriyle tartışmaya başlıyorlar. Bu akşam yayınlanacak bölümde son kavga Funda ve Sema arasında oldu. Yayınlanan fragmanda Survivor tarihinin en zor oyununda Funda yüzme bilmediği gerekçesiyle oynamak istemiyor. Sema ise buna tepki gösteriyor. Sema: "Funda aslında ben yüzmeyi biliyorum. Kendimi güvende hissetmezsem yüzemiyorum. Aslında hepimiz bu kararı verip bu duruma izin vermemeyi konuşmuştuk ama takım arkadaşlarım sessiz kaldılar." dedi. Funda ise bu çıkışa karşılık olarak: "Muhatabım siz değilsiniz. Ben oynamıyorum" dedi. Sema iyice sinirlenerek "Buradaki insanların gitmesindense yüzme bilmeyen gitsin o zaman. Adalet budur. Burası Survivor." dedi.

SEMA-HAKAN ARASINDA İPLER GERİLDİ

Funda ile yaşanan gerilim sonrasında AllStar takımından Gönüllüler takımına geçen Hakan Hatipoğlu takım arkadaşı Funda'ya hak veriyor. "Kızın günahını alıyorsun." diyen Hatipoğlu'na Sema inanılmaz sinirleniyor. Sema: "Sen benim cümleme yorum yapamazsın. Bizim kararımız bu seni ne ilgilendirir?" diyerek sert bir tepki veriyor.

Hakan'ın "Hadi işine bak işine!" sözleri Sema'yı iyice kızdırıyor ve Hakan'ın üzerine yürümesine takım arkadaşları engel oluyor. "Bana işine bak falan deme. Benim yüzüme bakmaya bile senin yüzün yok" diye karşılık verince tansiyon iyice yükseliyor. Kaynak: Survivor 2018 Sema-Funda-Hakan Gerilimi 18 Mart

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA TURABİ - BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'ın 26. bölümünde Turabi ile Batuhan arasında bir atışma yaşandı. Turabi ile Batuhan arasında oynanan oyunda Turabi, Batuhan'ın parkurda ona laf atarak kızdığını açıklıyor. Batuhan ise söyleyecek bir şeyin olmadığını Turabi'ye cevabı parkurda vereceğini söyledi.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Fragmana yansıyan görüntülerde dikkat çeken bir diğer söylem ise Sema'nın Hakan'a "Benim yüzüme bakmaya bile senin yüzün yok" sözleri oldu.

Geçen hafta dokunulmazlığı All star takımı kaybetmişti. Dokunulmazlığı kaybeden All star takımında en çok ismi çıkan Nihat Doğan adaya veda etmişti.

ÖDÜL OYUNUNDA YİĞİT KAZA GEÇİRDİ

Yemek ödülünde mücadele veren Yiğit Dikmen, tekerlekli aracı çekmeye çalışırken ağır halka kafasına çarptı ve yere yığıldı. Bu olayın ardından Ünlüler takımı genç yarışmacının yanına koştu. Doktor Metin Kuş genç yarışmacıya müdahalede bulundu. Yiğit kaza sonrası gözetim altına alındı ve yarışmaya çıkmadı.

HAKAN İLK KEZ PARKURA ÇIKTI

Geçen haftalarda yarışma esnasında kafasını engele çarpıp boynundan sakatlanan Hakan ilk kez parkura çıktı. Hakan Hatipoğlu ilk oyununu Yiğit karşısında aldı.