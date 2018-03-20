Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Bebekler Sağlıklı Yaşasın” isimli konserde piyano resitali sunacak olan sanatçı, kendi bestelerinin yanı sıra klasik eserler de seslendirecek. Anjelika Akbar’ın, küçük yaşlardan itibaren birçok müzik türü ile büyüyen ve son olarak elektro gitarla kendisini deneyen 10 yaşındaki oğlu Timur da konserde konuk müzisyen olarak sahneye çıkacak ve annesiyle beraber doğaçlama yapacak.