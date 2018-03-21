Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da halkla sohbet programına katıldı. Oyunculuğu, 50 yıllık evliliği ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Koçyiğit, Mehmetçiğin Afrin operasyonuna da değindi. Türk Silahlı Kuvvetlerin Afrin’de çok haklı bir operasyon yürüttüğünü ifade eden Hülya Koçyiğit, şöyle konuştu: “Çünkü yıllarca terör mağduru olduk ve hâlâ terörün şiddetle hazırlanıp üzerimize doğru geldiğini fark ettiğimiz için onları durdurma sebebiyle oradayız. İşgal sebebiyle orada değiliz, bu çok açık. Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor. Bütün kalbimle bütün anneler gibi duam onlarla. Onların tırnakları bile kırılmasın diye niyaz ediyorum. İnşallah, sonuçta Mehmetçiğin oradan muvaffak olarak dönmesini diliyorum” dedi.

Adaş sürprizi

Hülya Koçyiğit’e Kahramanmaraş’ta güzel bir sürpriz yapıldı. Sinema oyuncusuyla aynı ad ve soyadı taşıyan Kahramanmaraşlı Hülya Koçyiğit, ünlü oyuncuyla yan yana geldi. Nüfus cüzdanını çıkararak, üzerinde yazan Hülya Koçyiğit adını gösteren hayranı, ünlü yıldızı oldukça şaşırttı. Kimlik kartı ile birlikte fotoğraf çektiren Hülya Koçyiğit’ler, bu hatırayı fotoğraf karesine yansıttı.

Tatlı dil hayatı kolaylaştırır

Evlilikte 50’nci yılına girdiğini hatırlatan Hülya Koçyiğit, aşk denilen duygunun binlerce yıldır tanımlanamadığını dile getirdi. Aşkın büyük bir heyecan ve insana her şeyi yaptırabildiğine işaret eden Koçyiğit “Bu duygu yerini zamanla saygıya, sevgiye, takdire ve sabra bırakıyor. İki tarafın da aynı özveride bulunması gerekiyor. Kadın olarak yaradılışımız gereği zaten fedakar insanlarız. Evimizin işini de yapmayı, çocuğumuza da bakmayı, alışveriş de yapmayı biliyoruz. Bütün bunları zaten yapıyoruz ama eşimiz bize aferin, ne kadar düşüncelisin, ne kadar güzel yapmışsın, sana nasıl yardımcı olabilirim dese hayat daha kolaylaşacaktır. Tatlı dil, anlaşılıyor olmak, gerçekten aradığımız tek davranış bu. Hazırladığım yemeği sofraya koyarken eşim yardım ettiğinde ne kadar mutlu oluyorum. Kadın çalışmaktan, üretmekten ve evinin hanımefendisi olmaktan hiçbir zaman yüksünmez, ben yoruldum demez. İş, onu her zaman anlayan, takdir eden ve onu destekleyen ve iki tane hoş güzel söz eden bir eşin varlığıdır” ifadelerine yer verdi.