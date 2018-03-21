Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Edirne, Gaziantep, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova’dan gelen 195 lisenin öğrencileri 23-24 Mart tarihlerinde Bostancı Gösteri Merkezinde kıyasıya yarışacak. Bu yıl jürinin seçtiği finalistlere ek olarak, elemelerden 6 okul daha finalist olarak eklenecek. İstanbul elemelerinde yer alan 195 performansın videosu, fizy uygulaması üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak, videolara eklenen "beğen" özelliğiyle de internet oylaması yapılacak.