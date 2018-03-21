Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma/eğlence programlarından Survivivor hakkında bilinmeyenlerin konuşulduğu Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül, canlı yayında birbirlerine girdiler.

CANLI YAYINDA SERT İFADELER

Şu sıralar Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinin gönderdiği mektup yüzünden tartışan ikili, birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmaya başladı.

GERGİNLİK ZİRVE YAPTI, VTR'YE GİDİLDİ

İkili arasındaki tansiyonun bir anda yükselmesi üzerine Hakan Ural araya girerek yatıştırmaya çalıştı. Ancak Ural'ın bunda başarılı olamaması üzerine VTR'ye gidildi.