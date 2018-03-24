Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taraflar alacak-verecek yüzünden mahkemelik oldu. Bunun üzerine Hadise, borcun 1 milyon TL’lik kısmını ödedi. Hadise’den 900 bin TL alacağı kalan mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvurduğunda şoke eden gerçeği öğrendi. Hadise’nin kendi adına bir mal varlığının olmadığı, hesaplarının da hacizler sebebiyle boş olduğu iddia edildi.