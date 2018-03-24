Taraflar alacak-verecek yüzünden mahkemelik oldu. Bunun üzerine Hadise, borcun 1 milyon TL’lik kısmını ödedi. Hadise’den 900 bin TL alacağı kalan mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvurduğunda şoke eden gerçeği öğrendi. Hadise’nin kendi adına bir mal varlığının olmadığı, hesaplarının da hacizler sebebiyle boş olduğu iddia edildi.
Hadise şoku!
24.03.2018 - 02:13 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü popçu Hadise hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Ünlü popçu 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine olan 1 milyon 900 bin TL’lik borcunu ödemedi.
Etiketler : hadise,hadise borç,
552188 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/552188.aspx
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