Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'e Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek yarışmaya dahil olmayı başardı. Bu kadar yolu yürüdüğünü duyan şaşkına dönüyor. Cumali Survivor kabul edildi ama Survivor'da günleri zor geçiyor. Bireysel dokunulmazlığı alamadığı hafta Cumali eleme adayı oluyor.Survivor'da dokunulmazlık oyunun ilkini Gönüllüler kaybetti. Gönüllülerden çıkan ilk iki aday Cumali ve Yağmur oldu. Survivor Cumali Akgül kimdir,nereli,kaç yaşında? Survivor Cumali elendi mi?

ACUN'DAN CUMALİ YORUMU

Cumali iyi ki Survivor'a aldım. Bu yaptığı büyük bir zeka örneği. Ben etkilendim. Değişik bir renk. Çok tatlı temiz bir insan.

SURVIVOR CUMALİ KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor'a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.

SURVİVOR'A KATILABİLMEK İÇİN IĞDIR'DA İSTANBUL'A YÜRÜDÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor'a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı'nın da konuk olduğu Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk'ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül'ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül'ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor'a almaya karar verdik.” demişti..