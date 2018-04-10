Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşamki konseyde Acun Ilıcalı'dan Cumali'nin Ünlüler Takımı'na gönderilmesini isteyen Nagihan herkesi şaşırtmıştı. Cumali'nin yakın dostu Hakan'dan ayrı olarak takım halinde toplandıklarını söyleyen Nagihan, takıma oyunlarda katkı sağlayamayan Cumali'nin Ünlüler takımına geçirilmesi isteğini Acun Ilıcalı'ya iletmişti.

Survivor cumali ünlüler takımına geçti mi? Cumali elendi mi? (Nagihan konseyde ne dedi?) Survivor Cumali ünlüler takımına geçiyor mu? Cumali elendi mi? Survivor dokunulmazlık gecesinde garip bir olay yaşandı. Gönüllüler takımının ödül oyununu kazanamaması üzerine Nagihan Cumali'nin ünlüler takımına geçmesine yönelik bir ricada bulundu. Peki Cumali ünlülere geçecek mi? Cumali'ye ne oldu? Nagihan Acun'a ne sordu?

Acun Ilıcalı bu taleple ilgili ekip olarak toplantı yapacaklarını ve kararı daha sonra vereceklerini söylemişti. Ancak Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:

'Benim bu konudaki görüşüm belli; voleybol oyununda Cumali mi vardı da Gönüllüler kaybetti? Sema’nın mide problemi vardı, iyileşti. Dünkü oyunda oynadı. Sevgiler' yazdı.

Ilıcalı'nın bu yorumu, Cumali isteğine olumsuz karar verecekleri şeklinde yorumlandı.