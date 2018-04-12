Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Aslı Hünel (40) sevgilisi Savaş Fatin Yurtsever ile Baltalimanı’ndaki Portexe’de evlendi. Düğüne Aslı Hünel’in oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel’in katılmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan ve gözleri dolan Hünel, “9 ay önce ağabeyimle bir nedenden dolayı küsmüştük. Düğünümde yanımda olmasını çok isterdim ama o gelmemeyi tercih etti. Kalbinin bizimle olduğunu biliyorum ve onu çok seviyorum” dedi.