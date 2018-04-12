Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asena Atalay'ın eski eşi Caner Erkin'e açtığı reddedilen mal paylaşımı davasını istinaf mahkemesi de kabul etmedi.

SERVETİNİN YARISINI İSTİYORDU

eski eşi Caner Erkin'in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek ünlü futbolcunun servetinin yarısını isteyen Asena Atalay'ın reddedilen mal paylaşımı davasını istinaf mahkemesi de kabul etmedi.

"HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASINI HUKUK KORUMAZ"

Atalay'ın boşanma protokolünde olmayan bir otomobil ve Beykoz'daki ' Cam ev' olarak bilinen 6 milyon dolar değerindeki gayrimenkulu istemesini, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiren mahkeme, "Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz" dedi.

TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, Atalay'ın davasını esastan reddetti. Ayrıca Erkin'in, Şişli ve Balıkesir'deki 9 gayrimenkulü ile 2 Mercedes, 1 Porsche marka otomobilinin üzerindeki satılamaz tedbirini de kaldırdı.

HT Magazin