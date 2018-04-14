Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından çıkış yakalayan ve Temmuz 2016’da yayınladığı ‘Sonra Dersin Ki’ albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı’nın son stüdyo albümü ‘Senin İçin Değer’ müzikseverlerle buluştu. İmza gününde sanatçının hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte BKM’nin ‘Güldüy Güldüy Show’ çocuk oyuncuları Avcı’ya sürpriz yaptı.