Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

TÜİK verilerine göre ülkemizde her yıl ortalama 600 bin kişi dünyaevine giriyor. Düğün sürecinde yapılan harcamalar ise neredeyse 13-14 milyar TL’lik dev bir ekonomiyi oluşturuyor. Evliliğe giden yolun ilk adımı olan evlilik teklifi organizasyonu ise çiftler için en özel anlardan biri. Yıllarca hatırlanacak bir organizasyon isteyen çiftler, web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden kaliteli organizasyon hizmeti verenlere kolayca ulaşıyor. Son bir yılda aldığı evlilik teklifi organizasyonu taleplerini inceleyen Armut.com, Türkiye’nin nasıl evlilik teklif ettiğini ortaya çıkardı. Verilere göre; 3 büyük il arasında, evlenme teklifi organizasyonlarında 950 TL ile 5.000 TL arasında değişen fiyat seçenekleriyle Ankara en ucuz opsiyonları sunan şehir olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’da ise organizasyonlar ekstra isteklere göre 1.200 TL’den 10.000 TL’ye kadar geniş bir aralıkta fiyatlandırılabiliyor. İzmir’de ise minimum 1.300 TL’den başlayan evlilik teklifi organizasyonları 7.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Verilere göre; evlilik tekliflerinin en çok gerçekleştiği ay mevsimin uygunluğundan dolayı Temmuz. Bunu, yeni yılda kullanmak isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği ocak ayı takip ediyor. Evlilik teklifi için en popüler mekân; mumlar eşliğinde romantik bir akşam yemeği... İstanbul’da son yılların trendi özellikle Boğaz’da tekne turu ve lazer gösterisiyle evlilik teklif etmek iken, yaz aylarında sahilde yapılan organizasyonların, kış aylarında ise daha çok sinema salonunda yapılan sürprizlerin arttığı görünüyor. Ünlü isimler ise bir organizasyona ihtiyaç duymuyor. Dışarıdan destek almayan ünlü isimler sade ancak ilginç teklifler yapıyor. İşte bunlardan bazıları...

YENİ YILDA ‘EVET’ DEDİ

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal’a yılbaşı gecesi evlilik teklifinde bulundu. Oyuncu, Cihangir’deki muhteşem Boğaz manzaralı evinde baş başa oturduğu Sinem Kobal’a hiç beklemediği bir anda hayatının sürprizini yaptı. Evinin bir odasını güllerle ve mumlarla süsleyen oyuncu, ilerleyen saatlerde “Evlen benimle Sinem” dedi. Kobal, gözyaşları eşliğinde İmirzalıoğlu’na “Evet” dedi.

DOSTLARI ŞAHİT

Neslihan Atagül ile nikâh masasına oturan Kadir Doğulu, bakın nasıl teklif etmiş: Zamanının geldiğini hissettim. Tanıdığımız, sevdiğimiz ve ikimizin de bu ana şahit olmasını isteyeceğimiz herkesi çağırdım ve evin bahçesine sakladım. Ardından Neslihan’ı eve çağırdım. Kapının girişinden itibaren evin çeşitli yerlerine onu yönlendirecek notlar yazıp bıraktım. Son notta “dışarıya gel aşkım” yazıyordu. O anda kalabalığın içinde ona evlenme teklif ettim.

TEKLİFİ DOĞUM GÜNÜ YAPTI

Burak Özçivit, Fahriye Evcen’in kendisi için organize ettiği doğum günü partisinde evlenme teklif etti. Partide Özçivit, bir anda cebinden çıkardığı yüzüğü Evcen’e uzatarak “Benimle evlenir misin?” dedi. Evcen daha sonra alkışlar arasında, “Sonsuza kadar evet” cevabını vererek Özçivit’e sarıldı.

SAHNEDE SÜRPRİZ

Şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras, yıllar önce sahneye çıktığında hayatının sürprizini yaşadı. Burak Buluç, şarkı arasında sahneye çıkarak herkesin önünde ünlü şarkıcıya evlenme teklif etti. Bu sürpriz karşısında mutluluk gözyaşlarını tutamayan Uras’ın cevabı tabii ki “evet” oldu.

BÜYÜKADA HATIRASI

Romantik evlenme tekliflerinde sınır yok. Kimi tek taş yüzükle, kimi yollarına gül dökerek, kimi de kalbinden geçenleri söylerek teklif ediyor. Ünlü oyuncu Anıl Altan ise kendisi gibi oyuncu Pelin Akil’e, doğum gününde teklif etti... Büyükada’daki bir otelde doğum günü partisi düzenleyen Akil, Anıl Altan’ın evlilik teklifine ‘evet’ dedi.

TANIŞTIKTAN 2 GÜN SONRA

Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak’ın kendisine nasıl evlilik teklifi ettiğini şöyle anlattı: Daha tanışalı iki gün olmuştu. Fatih aracını Boğaz’a karşı bir yerde park edip bana, ‘Ben bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Benimle evlenir misin’ dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. ‘Ne yapalım yani’ diye cevap vermiştim...