Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz'i hediye yağmuruna tutuyor. Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL'ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen sanatçının son jesti, son model araba oldu. Özcan Deniz, Feyza Deniz için Mercedes marka özel yapım bir araç siparişi verdi.

8 MART KADINLAR GÜNÜ'NDE VİLLASINDA EVLENMİŞTİ

Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ' 8 Mart Kadınlar Günü'nde villasında evlendi.

OĞULLARININ İSMİ ''KUZEY'' OLACAK

Özcan-Feyza Deniz dünyaya gelecek oğullarının ismini ''Kuzey'' olarak belirledi.