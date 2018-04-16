ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüne renkli kişiliğiyle 18 yaşındaki Asel Köroğlu damga vurdu.
MURAT YILDIRIM UYARDI
Hızlı konuşması, heyecanı ve ses tonuyla sosyal medyaya damga vuran genç yarışmacı, Murat Yıldırım'ın zaman zaman uyarılarıyla da karşılaştı.
ASEL KÖROĞLU KİMDİR?
Asel Köroğlu 2000 yılında Ankara'da doğdu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret hazırlık sınıfı öğrencisi. Asel Köroğlu kazandığı parayla, annesine kuaför dükkanı açmak, bağışta bulunmak ve eğitim hayatında kullanmak istiyordu.