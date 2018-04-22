Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz İstanbul'dan Los Angeles'a 'busines class' uçmuş. Gidiş dönüşe 33 bin lira ödemiş. Eminem ve Beyonce gibi yıldızların konserlerini 'VIP Pass' ile sahne önünden izlemek için de 17 bin liraya yakın para ödemiş.

FESTİVAL FATURASI 150 BİN LİRA

Lüks markalara olan düşkünlüğüyle tanınan Kerimcan Durmaz 100 bin liralık ayakkabı, çanta ve kıyafet alıp İstanbul'a dönmüş.

KERİMCAN DURMAZ'IN HAYATI DİZİ OLDU

Sosyal medya fenomenliği ile tanınan daha sonra DJ olan Kerimcan Durmaz'ın yaşamı dizi oldu. İlk bölümü 20 Nisan Cuma günü saat 18.00’de yayınlanan The Big 4, sadece Youtube Türkiye için özel olarak hazırlanan ilk büyük bütçeli ve profesyonel reality show olacak. Daha önceden Televizyon ve reklam alanında deneyimli bir prodüksiyon ekibi tarafından hayata geçirilen proje, her hafta Cuma günü Youtube Türkiye’de izleyiciler ile buluşacak.